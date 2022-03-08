İtirafçı olan PKK’nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım hakkında karar

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen YPG/PYD'nin sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın örgütün kırsal alanında bulunan kamplarına yaşamsal malzemeler başta olmak üzere yiyecek, petrol, giyecek gibi birçok malzemenin transferini sağladığı ve çok sayıda örgüt yöneticisi ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Parım hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"75 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİM"

SAbah'ta yer alan habere göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Parım Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatı ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanının sanığa son sözünü sormasının ardından Parım "Örgüt yapılanmasına dair bütün bildiklerimi anlattım onlarca kişiyi deşifre ettim etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" İfadelerini kullandı.

ETKİN PİŞMANLIK GÖSTERMESİ DİKKATE ALINDI

Kararı açıklayan mahkeme Parım'a silahlı terör örgütü üyeliğinden TCK'nin 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı. Sanığın etkin pişmanlık göstermesi dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza 2 yıl 3 ay hapse çevrildi.

Parım'ın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.