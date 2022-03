SON DAKİKA! Kiev'de bulunan Türk gazeteciler bölgeden tahliye ediliyor

Günlerdir Ukrayna'da bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşını aktaran Türk gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle Kiev'den tahliye ediliyor. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

İşte Emine Kavasoğlu'nun aktardığı bilgiler

An itibarıyla Rus ordusu yaklaşık 7 kilometre uzağımızda. Ve büyükelçiliğin uyarısıyla bütün Türk basın mensupları olarak şu an Kiev'den uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yoğun bir trafik var. Bir kontrol noktasına da ulaştık. Yaklaşık 8 araçlık bir konvoyuz. Bir yandan da büyükelçiliğin de buradan tahliye etmeye çalıştığı Türkler konvoyumuzda bulunuyor. Biz şu anda araçta kameraman arkadaşım ve Sabah Gazetesi'nin foto muhabiri Uğur Yıldırım ile birlikteyiz. Zira artık Rus ordusunun yaklaşmasıyla birlikte sokak savaşlarının başlayacağı anlamına geliyor. Biz de günlerdir Kiev'in meydanından yayınlarımızı sürdürüyorduk hatırlayacağınız gibi. İşte bu sebeple güvenliğimiz gerekçesiyle, bir sokak savaşının ortasında kalmamamız için tahliye oluyoruz. Bundan sonraki yolumuz ulaşabilirsek, Lviv'e ulaşmaya çalışacağız. Eğer her şey yolunda giderse 8-9 saatlik bir yolumuz var.