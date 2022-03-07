Pentagon 'bomba'yı doğruladı! "Rusya Ukrayna'da savaştırmak için Suriye'den savaşçı topluyor"

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas geriliminin ardından başlayan savaş 12. gününde devam ediyor.
RUSYA GİDİŞATI DEĞİŞTİRMEK İÇİN SURİYE'DEN SAVAŞÇI TOPLUYOR
Savaş sürerken bomba bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.
Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.