Pentagon 'bomba'yı doğruladı! "Rusya Ukrayna'da savaştırmak için Suriye'den savaşçı topluyor"

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

"200-300 DOLARAK SAVAŞACAKLAR"

Deyr ez Zor şehrinde yayınlayan bir gazete, Suriyeli gönüllülere, 200 ila 300 Dolar arasında maaş önerildiğini yazdı.