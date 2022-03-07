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Haberler Dünya Wall Street Journal'dan bomba "Suriyeli savaşçı" iddiası! Rusya Ukrayna'da sahaya sürecek

Wall Street Journal'dan bomba "Suriyeli savaşçı" iddiası! Rusya Ukrayna'da sahaya sürecek

Son dakika haberi... Amerikan Wall Street Journal (WSJ) tüm dünyanın konuştuğu çok çarpıcı bir iddiaya imza attı. Haberce, Rusya'nın daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Kremlin'in, Suriye iç savaşı sırasında şehir çatışması tecrübesi kazanan bu savaşçılardan, bu alanda yararlanmak istediği yazılıyor. Reuters haber ajansı Çeçenistan askerlerinin de Ukrayna'ya götürüldüğünü bildiriyordu. Ukrayna saflarında savaşmak üzere de bir yabancı askerler birliği kurulmak istendiği biliniyor.

07.03.2022 08:51 - Son Güncelleme: 07.03.2022 09:05
Wall Street Journal’dan bomba Suriyeli savaşçı iddiası! Rusya Ukrayna’da sahaya sürecek

Son dakika haberi... Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

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Wall Street Journal’dan bomba Suriyeli savaşçı iddiası! Rusya Ukrayna’da sahaya sürecek

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

Wall Street Journal’dan bomba Suriyeli savaşçı iddiası! Rusya Ukrayna’da sahaya sürecek

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

Wall Street Journal’dan bomba Suriyeli savaşçı iddiası! Rusya Ukrayna’da sahaya sürecek

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

Wall Street Journal’dan bomba Suriyeli savaşçı iddiası! Rusya Ukrayna’da sahaya sürecek

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

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