A Haber'de muhalefeti ve İmamoğlu'nu eleştiren Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi

Son dakika haberi... Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu (GDK) Başkanı Mustafa Kemal Çiçek partiden ihraç edildi.

İhracı istenen GDK üyesi Tolgahan Erdoğan'ın ise partiden istifa ettiği öğrenildi.



Kemal Çiçek muhalefeti bombaladı!

Memleket Partisi GDK, daha önce Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı kararları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, parti aleyhine davranışlarda bulunduğu belirtilen eski GDK Başkanı Çiçek'in ihracına karar verildi. GDK'ye sevk edilen Erdoğan'ın ise partisinden istifa ettiği öğrenildi.







A HABER CANLI YAYININDA MUHALEFETİ ELEŞTİRMİŞTİ

Çiçek geçen günlerde A Haber canlı yayınına katılmış, muhalefet ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirmişti.



Mustafa Kemal Çiçek sosyal medya hesabından, "Biraz evvel kurucusu olduğum Memleket Partisinden olağanüstü MYK kararı ile ihracımın talep edildiğini sosyal medya marifeti ile öğrendim. İhraç istem nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır." demişti.





ÇELEBİ DE PARTİDEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.