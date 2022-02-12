Memleket Partisi'nde İmamoğlu çatlağı: A Haber'de muhalefeti eleştiren Mustafa Kemal Çiçek'in ihracı istendi!

Memleket Partisi'nde yaşanan istifalar ve disiplin sevkleri sonrası Muharrem İnce'nin ekibine son olarak İmamoğlu krizi darbe vurdu.



Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde olası istifalara da dikkat çekerek parti içinden kulis sızan kulis bilgilerini aktardı. Övür'ün yazısı şu şekilde:



Muharrem İnce, arkadaşlarıyla CHP'den büyük bir gürültüyle ayrılıp Memleket Partisi'ni kurdu ama partiyi toplumla buluşturmakta aynı başarıyı gösteremedi.



Çünkü siyasette beklenen farklılığı ortaya koyamadı ve parti içinde huzursuzluk ve ayrışma yaşanmaya başladı. Bunun bir nedeni Muharrem İnce'nin yönetim anlayışı ise bir diğer nedeni de dış politikada daha milli bir çizgi izlemelerine rağmen iç siyasette kendilerini Kılıçdaroğlu CHP'sinden ayrıştıramamalarıydı. Bir anlamda İnce, muhalefet-iktidar arasında yeni bir siyasi hat oluşturamadı.

Ve iş öyle bir noktaya geldi ki, Memleket Partisi içinde başta CHP olmak üzere muhalefeti eleştirmek "uyarı" nedeni sayıldı ve dışlanmalar başladı. Ama daha vahim olanı, son dönemde ciddi tartışma yaratan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz ve ABD büyükelçileriyle buluşmasına yöneltilen eleştirilere tahammülsüzlüktü.