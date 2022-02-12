Memleket Partisi'nde İmamoğlu çatlağı: A Haber'de muhalefeti eleştiren Mustafa Kemal Çiçek'in ihracı istendi!

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları istendi. Partiden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi.
Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Çiçek ve Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.
A HABER CANLI YAYININDA MUHALEFETİ ELEŞTİRMİŞTİ
Çiçek geçen günlerde A Haber canlı yayınına katılmış, muhalefet ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirmişti.