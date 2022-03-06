Tarih Putin'i nasıl yazacak? Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyanın gündemine oturdu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, A Haber'de Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı.

Erhan Afyoncu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

PUTİN'İ TARİH NASIL YAZACAK?

"Yakın zamana kadar Putin, Ruslar açısından Rusya'yı torbalayan bir liderdi. Bu son gelişme Rusya'da farkı tepkilere sebebiyet verdi. Mesela Rusya'da şuan deniliyor ki; I. Petro (Eski Rusya İmparatoru) bize Avrupa'nın kapılarını açtı. Putin de bu kapıları kapattı. Çünkü St. Petersburg'u kurarken 1. Petro bizim tarihimizde 'Deli Petro' olarak geçen Rusların 'Büyük Petro' dedikleri çarları bu şehir Avrupa'ya açılan kapısı olacak demişti. Batı şuanda çok ciddi bir şekilde Rusya'yı teşhir ediyor. Burada iş kültürel alanda saçmalamaya kadar gitti. Çaykovski balesini, yok Dostoyevski'yi yasaklamalar filan bunlar doğru şeyler değiller. Yani burada Ukrayna'ya karşı bir savaş suçu işleniyor. Bu kültürel alanda yaygara koparılacak bir şey değil.

RUSYA NEDEN "SAVAŞ" DEDİ?

Tabi Putin, buradan nasıl çıkacağına bağlı. Çünkü Ukrayna'yı toprak olarak düşünmeyin, toprağa ihtiyacı yok. Nüfusa ihtiyacı var. Bugün 150 milyonun altına düşüşmüş durumda. Azınlıkların nüfusu artıyor. Değişik problemlerle boğuşuyor. Burada bir dinamizme ihtiyaç vardı. 40 küsur milyonluk Ukrayna nüfusu benzer bir kültür ve akraba millet oldukları için Rusya'ya eklendiği zaman hem stratejik olarak bu coğrafyanın Karadeniz'i doğu Avrupa'yı kontrol edebilecekti. Bir dinamizm elde edebilecekti. Şu aşamaya kadar olan şey; (Rusya ile) Ukraynalılar arasına artık bundan sonra düzlemeyecek bir olumsuzluklar girdi.

"3. DÜNYA SAVAŞINA GİDEN YOL..."

Yani Ukraynalıları, Ruslarla yakın vadede ortak birlikte hareket etmeleri mümkün değil. Burada Putin, bir yanlış yapmış gözüküyor. Fakat burada şunu yapmak lazım; karşınızdaki lider (Putin) 17 milyon kareye hükmeden büyük bir devletin başkanı. Rusya'da boş bir devlet değil. Hem askeri, kültürel, tarih açısından. Birden bire bunun çamura saplanacağını zannetmemek lazım. Benim gördüğüm şu; 2030-2050 yılları arasında 3. Dünya Savaşı'na giden yolda ki; bu savaş çıkar mı çıkmaz mı? Bilmeyiz. Dünya yeniden jeopolitik olarak ve siyaseten şekillendi.

"RUSYA İLE ÇİN DAHA SIKI İŞ BİRLİĞİNE GİRERSE DÜNYA BAŞKA BİR YERE GİDER"

Yani bütün yapılan hadiseler 2030'dan sonraki çatışmalar ve çekişmeler için yeni bir şekillendirilmeye çalışılıyor. Plan ne kadar tutar, ne kadar tutmaz bilmiyoruz. Ama şuanda yapılan hadise bu. Batı'nın yaptığı hareket eğer Rusya ile Çin daha sıkı iş birliğine girerse dünyanın gidişatı başka bir yere gider.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR DIŞ POLİTİKA İZLEDİ"

Özellikle Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında şuana kadar çok iyi bir dış politika izledi. Bu kolay da değildir. İki tarafa da belli ölçüde yakınlaşmak. Bunu Türkiye çok olumlu işledi. Bu açıdan Türkiye toparlamaya çalışıyor. Ama burada Rusya kısa vadede çıkmaz. Ukrayna'da çok acılar çekilir. (Putin'in sonu) Ukrayna'nın sonucunun ne olacağına bağıldır. Tarihte milletler bazen duvara çarparlar. Biz mesela 2. Viyana Kuşatması'nda böyle duvara çarptık. Almanlar Barboros harekatı sırasında çarptılar. Napolyon 1812'deki Rusya harekatında çarptı. Şimdi eğer burası set bir kaya olursa Putin tarihe Hitler ve Napolyon'un seferleri gibi geçer.

TÜRKİYE'YE TÜRK DÜNYASI İÇİN UYARI

Burada olan hadise aslında 2030'dan sonraki dünyanın şekillenmesi için kartların yeniden karıldığı bir hadise. Türkiye buradan en sağlıklı şekilde çıkması lazım. Yalnızca kendisi için değil Türk dünyası için.

"RUSYA'DA TAKTİK NÜKLEER SİLAH DA VAR"

Rusya'nın elinde sadece nükleer silah yok. Taktik nükleer silah da var. Bunlar daha az etki yapar ama psikolojik olarak yıkıma sahip olacak şeyler. İnşallah savaş o tarafa gitmez."