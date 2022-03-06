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    • Yaşam
    • 06.03.2022 08:56
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    • 06.03.2022 09:11
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    Rusya Ukrayna son durum | Rusya Ukrayna savaşı tarihi hatırlattı! Erhan Afyoncu yazdı: Osmanlı Rusya ile ilk büyük savaşını Ukrayna'da yaptı

    Rusya Ukrayna son durumu arama motorlarında en çok aratılan konuların başında! Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmeler merakla takip ediliyor. Sabah gazetesi yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu da tarihin tozlu raflarını karıştırdı. Afyoncu "Osmanlılar Ruslarla ilk büyük savaşını Ukrayna'da yaptı" başlık yazısında "300 yıl önce Ukrayna'nın işgali Rusya'yı dünya sahnesine çıkardı" dedi. İşte Erhan Afyoncu'nun o yazısı...

    Tarihte Osmanlı Rusya Ukrayna ilişkisi

    Çar Petro döneminde Rusya, Ukrayna'nın işgaliyle hem ülkesinin nüfusunu ve savaşacak asker sayısını artırmış hem de bölgenin stratejik konumunu kullanarak Osmanlı ve Polonya topraklarında rahatça yayılmıştı.

    Moldavya'dan Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş step bölgesinin batısında Polonya ve Rusya'dan kaçmış Hıristiyan asiler yaşardı. Hükümdarların otoritesini tanımayıp steplere sığınanlara "Kazak" (Kozak), yani "kaçak" denirdi. Kazaklar hayatlarını saldırdıkları bölgelerden elde ettikleri ganimetlerle, yani yağmayla sürdürürlerdi.

    Stepin kuzeyindeki Hıristiyan Kazaklar üç büyük gruptu: Zaporog Kazakları Orta Dinyeper'de, Don Kazakları Don Irmağı boylarında, Terek Kazakları ise Terek Irmağı boylarında. Zaporog Kazakları Polonya'ya, diğerleri ise Rus Çarı'na bağlıydılar. Bu Kazak gruplarının en güçlüsü ve Osmanlılar için tehlike yaratanı olan Zaporog Kazakları (Dinyeper Çağlayanları'nın Öte Tarafı Kazakları), bugünkü Ukraynalılar'ın atalarıdır.

    KAZAK SALDIRILARI
    Kazaklar, 16. yüzyıl sonlarından itibaren Karadeniz'de kıyısı olan Osmanlı şehirlerine denizden cüretkâr saldırılar yaptılar. İleriki yıllarda da devam eden Kazak saldırıları İstanbul'da hem korku yaymış hem de bu saldırılar yüzünden kıtlık tehlikesi baş göstermiştir. Kazak saldırıları sonucu Doğu Bulgaristan ve Anadolu kıyılarındaki halk, yerleşim yerlerini bırakarak iç bölgelere çekilmiştir.

        Kazaklar, Osmanlılar'a karşı mücadele eden her devlet tarafından aranılan müttefik olmuşlardı. İşin ilginç tarafı Osmanlı ve Safevi ordusunda para için savaşan Kazaklar bile vardı.

        Zaporog Kazakları, ateşli silah kullandıkları için Tatarlar'a karşı üstünlük sağlıyorlardı. Silah ve barutu ise Polonya ve Rusya sağlıyordu. İki devlet de Kazaklar'ı kontrol altında bulundurmak için bu durumu kullanırlardı. Polonya, 16. yüzyılın başlarından itibaren Zaporog Kazakları'nı sınırlarını korumak için örgütlemişti.

        Kazaklar, Osmanlı topraklarına girip yağma faaliyetlerinde bulunduktan sonra Polonya ve Rusya'ya sığınıp lojistik destek alıyorlardı. Büyük orduları meydan muharebelerinde yok eden Osmanlı, küçük kuvvetlerle topraklarını basan eşkıya karşısında zor duruma düşmüştü.

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        Tarihte Osmanlı Rusya Ukrayna ilişkisi
        Haberler Yaşam Rusya Ukrayna son durum | Rusya Ukrayna savaşı tarihi hatırlattı! Erhan Afyoncu yazdı: Osmanlı Rusya ile ilk büyük savaşını Ukrayna'da yaptı
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