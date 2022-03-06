Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! İşte Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı

Rusya ve Ukrayna arasından yaşanan savaş sonrası Türkiye tahliye çalışmalarına hız verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 204 kişi ile tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 841 olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ukrayna'dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 841 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."

Çavuşoğlu tahliyenin detaylarının yer aldığı bir infografik de paylaştı;