Ukrayna'da yaralanan A Haber Dış Haber Koordinatörü Orhan Sali ameliyat olacak

Ukrayna'da saldırıya uğrayan A News Yayın Koordinatörü ve A Haber Dış Haber Koordinatörü Orhan Sali'nin ameliyat olacağı öğrenildi.

Ukrayna'da arbedenin ortasında kalan Orhan Sali'nin, kaburgasında ve elinde kırılmalar olduğu tespit edildi.

Sabah'ın aktardığına göre Ukrayna'dan ülkemize gelen Orhan Sali, ameliyat olacak.

BU ÇİRKİN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kiev'de saldırıya uğrayan A Haber ve CNN Türk ekiplerine yönelik geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fahrettin Altun; şunları söyledi: "Ukrayna'da saldırıya uğrayan Orhan Sali'nin ülkemizde tedavisi sürerken, yine Kiev dolaylarında CNN Türk ekibine yeni bir saldırıda bulunulduğu haberini aldık. En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun. Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağ olsunlar, var olsunlar."

SALİ: "KABURGAM KIRILDI"

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kaldığını açıklamıştı.

Orhan Sali, "Lviv'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor" demişti.