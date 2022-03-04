YKS son ödeme tarihi 2022! YKS başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman?





SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI



Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.



2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.