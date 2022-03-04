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    • 05.03.2022 10:36
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    • 05.03.2022 10:36
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    YKS son ödeme tarihi 2022! YKS başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman?

    YKS başvuru süreci 11 Şubat'ta başladı. Üniversite sınavı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için son tarih merak ediliyor. Yüz binlerce aday, iyi bir üniversite hayali ile sınava yönelik başvurularını yapacak. Öyle ki, sınava katılım gösterebilmek için YKS başvurusu işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Başvurular T.C kimlik ve şifre ile birlikte mobil uygulama üzerinden yapılacak. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman?

    Üniversite adayları için beklenen başvurular nihayet geldi. Her yıl üç ayrı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği tarihler netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 başvuruları 11 Şubat'ta başladı. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapacak adaylar, YKS başvurusunu eksiksiz tamamlamak için bilgi edinmeye başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman? İşte merak edilenler...

    Geçtiğimiz günlerde 2022-YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmıştı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" açıklamasını yapmıştı.

    SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

    Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.



        SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

        Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

        2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya
        Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

        SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

        Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.
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        Haberler Güncel YKS son ödeme tarihi 2022! YKS başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman?
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