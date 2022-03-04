YKS son ödeme tarihi 2022! YKS başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman?

Üniversite adayları için beklenen başvurular nihayet geldi. Her yıl üç ayrı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği tarihler netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 başvuruları 11 Şubat'ta başladı. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapacak adaylar, YKS başvurusunu eksiksiz tamamlamak için bilgi edinmeye başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman? İşte merak edilenler...
Geçtiğimiz günlerde 2022-YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmıştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" açıklamasını yapmıştı.
SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.