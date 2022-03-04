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    • 05.03.2022 01:17
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    İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak sözler! "Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek"

    Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber ortaylı, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin A Haber'e özel bir röportaj verdi. Savaş sürerken Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları değerlendiren İlber Ortaylı, "Türkiye'nin rolü daha büyüyecek sonraki pozisyonu daha kuvvetlenecek bunu tanıması lazım herkesin çünkü başka türlü denge tesis edilemez." dedi. Ortaylı ayrıca Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakimiyet sağladığını belirterek Batı'nı bunu engellemeye çalıştığını söyledi. Ünlü tarihçi, "Türklerin bahri hakimiyetinin tanınması gerekir." ifadelerini kullandı.

    Ortaylı’dan çok konuşulacak sözler!

    Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber ortaylı, Rusya ve Ukrayna arasında yaşana savaşı ve Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik yürüttüğü harekatın tarihsel gelişimine ilişkin Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    İlber Ortalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Kiev şu anda Tabii Ukrayna Merkezi oldukça Rusya'ya yakın sınırları itibarıyla çok yakın zamanlara kadar kesif Rusya yani Rusça konuşulurdu. Ukrayna ve Rusya bir bunlar aynı millet aynı Vatan Bu çok yaygın bir görüştür. Yani bunu şimdi sırf Putin söylemiyor…

    Bu bir ifade tarzı böyle bir zihniyet vardı Ukrayna'da da taraftarları vardı Bunun o tabii şimdi tamamen değişti. Odessa'da Kiev de artık Ukraynaca okutuluyor, ders yapılıyor Bununla birlikte iki dilli memleket tabii.

    Şimdi bu vaka bu savaş Maalesef bu bir şeyi belirsizlik demeyelim de bu kombinasyona Ukrayna Rus şeyini ortadan kaldıracak öyle görünüyor yani bu kadar fazla büyük çatışma bu kadar zayiat bu tarafta iki tarafta da tesirleri var.

    Bir taraf Rusya… Belki daha çok bir şey olacak uzaklaşacak bunlara bir kısmı da bunu kabul edecek bu böyle ne lüzum var çıkmaya diyecek görünüyor. Ukrayna'da ise artık Millet neyse ne bunlarla oturulmaz demeye başlayacak Yani bu sınav milletler arasında tarihteki Polonya Rusya çalışmasından ki yakın zamanlara kadar devam etti sonra gelen İkincisi çok şiddetli bir gerilim yaratan aradı.

    İlber Ortaylı, Güney Karadeniz'in Türkiye kontrolünde kalmasının bölgeye güven vereceğini söyledi.

    Ortaylı şu ifadeleri kullandı;

    İyi bir neticesi galiba Karadeniz kıyılarının Rusya şu veya bu şekilde giriyor yani Kuzey Karadeniz kıyıları daha Gürcistan'a kadar Rusya'nın kontrolüne girecek diye fakat Güney bizdedir. Eğer Karadeniz'i bu iki kuvvet paylaşmayı bilirse çok iyi olur. Çünkü ben artık eminim ki Bulgaristan ve Romanya soğuk savaş dönemindeki gibi değil.

    Gürcistan'da değil Gürcistan Rusya'dan hem ayrıldı hem de çok fazla batılıların şu veya bu şekilde taarruzuna penetrasyonda sızmasına demiyorum o kadar masum değil taarruzuna açık hale gelir bu çok açık Onun için bu iki denizin üstünde Rusya'nın yerleşeceği ihtimali görünüyor.

        Ukrayna'nın kıyıları ne kadar olacak belli değil hala Herson'da çatışmalar Zaporoje işte girdi kinikler bir Merkez Çok korkutucu daha trans Dinyeper denen batıdaki Rusya Rus nüfusu kalabalık olduğu bir kıyılar Odessa'ya kadar orada nasıl bir yerleşme olur Nasıl bir düzen kurulur onun üzerine konuşmak çok erken fakat Kuzey Karadeniz'de Rusya yerleşecek olsa bile ki öyle görünüyor. Bu ne kadar devam eden nasıl gider belli değil kesinlikle Karadenizli paylaşan İki kuvvetin arasında bir anlaşma olması lazım yani birbirlerini tanımaları Türkiye tarafından bir mesele çıkmaz. Rusya'nın bunu anlaması lazım ve Doğu Karadeniz'de hem Doğu Akdeniz'DE Bahri hakimiyette Türkler öne geçtiler bunu bütün Batı önlemeye çalışıyor ya böyle bir tarihi gelişim vardı 16 Asır yaşamak istemiyoruz havasında dar kimse 16 Asi yaşamadı onun sular akıp Gitmiş ama yeni dünyada da küçük Asya'ya hakim olan bir memleketin denizlerde yaşamak zorunda olduğu denizleri korumak zorunda oldu böyle saçma sapan Kıta sahanlığı ve kıyı hakimiyeti problemleriyle önünün kesilmesini mümkün olmadığı çok açıktır.

        "TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE KALMASI BÖLGEYE GÜVEN VERİR"
        Bu hegemonya meselesi değildir Bu bir yaşam meselesidir. Güney Karadeniz Türklerin kontrolünde kalırsa huzur olur ve Akdeniz bölgesinde Doğu Akdeniz de Türklerin bahri hakimiyetinin tanınması gerekir çünkü bu bizim yaşadığımız saha çok açık.

        "TÜRKİYE'NİN ROLÜ DAHA DA BÜYÜYECEK"
        Tarihçi İlber Ortaylı, batı ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırımlarını da değerlendirdi.

        Ortaylı, "Rusya, Moskova tavrını etkiliyor. Daha sinirli bir şey içine girdiler. Ne olacak ama bilmiyorum bir değişiklik olacak. Ama bu değişiklik Türkiye'nin rolü daha büyüyecek sonraki pozisyonu daha kuvvetlenecek bunu tanıması lazım herkesin çünkü başka türlü denge tesis edilemez." dedi.

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