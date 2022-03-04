CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'den kadrolaşma itirafı! İhtiyaca göre aramızda konuşup hallediyoruz

Başvuran kişi sayısı 20 bin kişi ancak burada bizim kontenjanımız açısından bir sıkıntı yoktur. Belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde tabii ki burada İYİ Parti'nin de var, belediye başkanının, meclis üyelerin de var partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok" diye konuştu.