Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 3.000 bekçi alınacak | Bekçilik başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı.
Fotoğrafta: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan o karar
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak