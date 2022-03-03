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    • Güncel
    • 04.03.2022 01:13
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    • 04.03.2022 01:20
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    Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 3.000 bekçi alınacak | Bekçilik başvuru şartları

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı.

    Resmi Gazete’de yayımlandı! 3.000 bekçi alınacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı.




    Fotoğrafta: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan o karar

    BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    31 yaşından gün almamış olmak



        Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak




        BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NE KADAR?
        Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir.



        Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

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        Haberler Güncel Son dakika: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 3.000 bekçi alınacak | Bekçilik başvuru şartları
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