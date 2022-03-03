Konya’da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Konya’da bugün okullarda ders var mı yok mu? Konya Valiliği açıklaması…

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR! ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.