Konya’da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Konya’da bugün okullarda ders var mı yok mu? Konya Valiliği açıklaması…

Konya'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Konya'da bugün okullarda ders var mı yok mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Konuyla ilgili Konya Valiliği açıklamasının gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerde ulaşım da olumsuz etkilendiği için okula gitmek öğrenciler ve öğretmenler için oldukça zorlaşıyor. İşte tüm bilgiler…
4 MART KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Konya'nın 11 ilçesinde tamamen, 6 ilçesinde kısmen tatil edildi.
İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Ahırlı, Derbent, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Halkapınar, Akşehir'de tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 4 Mart Cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.
Sarayönü ilçesinde taşımalı eğitim ile Kadıoğlu, Çeşmelisebil, Gözlü, Yenicekaya, Özkent ve Gözlü Tigem mahallelerinde de yüz yüze eğitime ara verildi.
Cihanbeyli ilçesinde ise Kandil Şehit Ersan Şeker İlkokulu, Büyükbeşkavak İlkokulu, Çimen İlkokulu, Çölköy İlkokulu, Kandil Mesleki ve Teknit Anadolu Lisesi, Küçükbeşkavak İlkokulu, Kelhasan İlkokulu, Kuşça İlkokulu, Çimen Konak Yaylası İlkokulu yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.