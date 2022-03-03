İmamoğlu - Kılıçdaroğlu savaşında vites yükseldi! Bilkent'teki kavganın arka planı: Zeyrekler, Ömer Topsakal ve Okan Konuralp...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı hala belli olmadı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her gittiği yerde 'aday olacağım' sinyali vererek belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmelerin üzerine 2023 için kollarını çoktan sıvayıp İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası açıldı.



