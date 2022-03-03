İmamoğlu - Kılıçdaroğlu savaşında vites yükseldi! Bilkent'teki kavganın arka planı: Zeyrekler, Ömer Topsakal ve Okan Konuralp...
Millet İttifakı üyelerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza attığı Bilkent'te çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Deniz Zeyrek ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Ömer Topsakal birbirine girdi. Sözcü Gazetesi de "CHP'ye böyle danışman yakışmıyor" açıklamasıyla kavgaya müdahil oldu. Olayın sadece basit bir tartışma olmadığı tüm çıplaklığıya ortadayken İmamoğlu'nun ekibinin, Kılıçdaroğlu'nun ekibine karşı bayrak çekip savaş ilan ettiği gözler önüne serildi. İşte takvim.com.tr farkıyla Bilkent'teki kavganın arka planı ve Zeyrek kadeşler, Ömer Topsakal, Okan Konuralp detayı...
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı hala belli olmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her gittiği yerde 'aday olacağım' sinyali vererek belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmelerin üzerine 2023 için kollarını çoktan sıvayıp İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası açıldı.
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Millet İttifakına üye altı parti (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.
Söz konusu görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza atan 6 parti, büyük tepki çekmişti.
BİLKENT'TE ÇOK KONUŞULACAK KAVGA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Bilkent Zirvesi'nde çok konuşulan bir olay yaşandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek mutabakat kitapçığını haberde görsel malzeme olarak kullanmak üzere liderlere imzalatmak istedi.
İMAMOĞLU YANDAŞI VS KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI
Zeyrek'in bu talebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Ömer Topsakal'dan geri döndü. Bunun üzerine ikili birbirlerine ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunarak kavgaya tutuştu.
Zeyrek dünkü köşesinde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metninin açıklandığı toplantıda yaşanan tartışmayı dün köşesine taşıdı ve CHP'li danışmanın üzerine yürüdüğünü iddia etti.