Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.03.2022 18:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2022 18:49
    ABONE OL

    THY'den AGİT gözlemcileri için Rusya'dan özel sefer

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürüyor. Savaş noktalarında ihlalleri raporlamak için bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, THY uçağıyla İstanbul'a geldi.

    THY’den özel sefer!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 8. gününde devam ediyor

    Ukrayna'daki savaş noktalarında ihlalleri raporlamak için bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, THY uçağıyla İstanbul'a geldi.

    THY'DEN ÖZEL SEFER
    Donetsk ve Luhansk bölgesinde AGİT'in 130 Misyon üyesinin Rusya'nın Soçi şehrinden tahliyesi için THY tarafından özel sefer düzenlendi.

    THY uçağı 18.05 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

    VİP Salonunda pasaport işlemleri yaptıran 130 gözlemcinin daha sonra ülkelerine gidecekleri öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Özel sabotajcılar böyle enselendi
    Haberler Güncel THY'den AGİT gözlemcileri için Rusya'dan özel sefer
        SON DAKİKA