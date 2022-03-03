Bugün okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Niğde, Kastamonu, Isparta, Karaman'da kar tatili var mı? MEB - Valilik açıklamaları son dakika!

ESKİŞEHİR

Eskişehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde de okullardaki eğitim öğretime ara verildi.

Mihalıççık ilçesinde kar yağışı sebebi ile ilçe genlinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İlçede yoğun şekilde yağan kar, hava sıcaklığını eksi 3 dereceye kadar düşürürken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bu kapsamda Mihalıççık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Öte yandan Eskişehir'in bir diğer ilçesi olan Sivrihisar ilçesinde de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitime yine 1 günlük ara verildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

UŞAK

Uşak'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Banaz ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, ana arter ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Banaz Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

KARABÜK OVACIK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

ISPARTA

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.



Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.

BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.





VAN VE BİTLİS'TEKİ İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Van'ın Başkale ile Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 4 Mart Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği ifade edildi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar ve tipi nedeniyle ilçede taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

BURDUR

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime kent merkezi ve 7 ilçesinde bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler yüzünden, 4 Mart cuma günü, Ağlasun, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri hariç kent merkezi ve diğer 7 ilçede Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokulları, özel eğitim okulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, kent merkezi ve belirtilen ilçelerde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

DENİZLİ

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kent genelinde yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Kar ve tipi nedeniyle tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini kaydeden Bulut, "İl merkezi hariç Hanak, Damal, Çıldır, Posof ve Göle ilçelerimizde eğitime bugün ara verildi." dedi.

Söz konusu ilçelerde çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR! ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.