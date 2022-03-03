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    • 04.03.2022 07:55
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    Bugün okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Niğde, Kastamonu, Isparta, Karaman'da kar tatili var mı? MEB - Valilik açıklamaları son dakika!

    Ülkemizin birçok ilinde kar yağışı etkisini artırmaya devam edecek. Kar ve yağışlar bitti derken yeniden soğuk havalar yurdumuzda etkili oluyor. Son haftalarda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılar yakından takip ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde oturan öğrenciler ve velileri bugün okullarda kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Niğde, Kastamonu, Isparta, Karaman'da kar tatili var mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Eğitime kar molası! İşte tatil edilen il ve ilçeler

    Bugün (4 Mart Cuma) hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Çarşamba ve Perşembe günü birçok ilde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, hangi illerde kar tatili var? İşte 4 Mart 2022 Niğde, Kastamonu, Isparta, Karaman'da kar tatili var mı? MEB - Valilik açıklamaları son dakika!

    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    4 Mart 2022 tatil olan iller listesi şu şekilde;

    SAMSUN

    Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Alaçam, Ayvacık, Canik, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent ilçe geneli, Kavak ve 19 Mayıs'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

    KONYA

    Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 10 ilçede Perşembe günü okullar tatil edilirken, bazı şehirler arası karayolları çekici ve otobüs türü araçların ulaşımına kapatıldı.

    Konya'nın şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve tipiyle yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Ankara'ya bağlayan karayolları çekici türü araçların ulaşımına kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi.

    İzmir'e gitmek için Mersin'den yola çıkan ve kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinden Ali Akın, "Sarayönü, Ladik civarında yol kar ve tipili olduğu için bizi burada durdurdular. Ilgın tarafında falan kar yağışı çokmuş. Şu an için burada kaldık. Başka bir güzergah belirlenmedi. Hepimiz buraya park ettik bekliyoruz" dedi.

    Konya'nın Karapınar ilçesinden yola çıkan kamyon şoförü Bekir Ezel de "Karapınar'dan yola çıktım Afyonkarahisar'a mısır götürmek için ama yollar kapalıymış. Ladik civarında kar yağışı olduğu için. Konya'nın girişindeyiz bekliyoruz şuan yapacak bir şey yok" diye konuştu.

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde de okullardaki eğitim öğretime ara verildi.
    Mihalıççık ilçesinde kar yağışı sebebi ile ilçe genlinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İlçede yoğun şekilde yağan kar, hava sıcaklığını eksi 3 dereceye kadar düşürürken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bu kapsamda Mihalıççık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
    Öte yandan Eskişehir'in bir diğer ilçesi olan Sivrihisar ilçesinde de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitime yine 1 günlük ara verildi.

    KÜTAHYA

    Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
    Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    UŞAK

    Uşak'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.
    Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Banaz ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, ana arter ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Banaz Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

    KARABÜK OVACIK

    Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

    Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

    ISPARTA

    Isparta'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.

    Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

    ORDU

    Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

    Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

    GİRESUN

    Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

    Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

    Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.

    BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.


    VAN VE BİTLİS'TEKİ İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
    Van'ın Başkale ile Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

    Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, 4 Mart Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği ifade edildi.

    Bitlis'in Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar ve tipi nedeniyle ilçede taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

    BURDUR
    Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime kent merkezi ve 7 ilçesinde bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

    Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler yüzünden, 4 Mart cuma günü, Ağlasun, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri hariç kent merkezi ve diğer 7 ilçede Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokulları, özel eğitim okulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

    Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, kent merkezi ve belirtilen ilçelerde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

    DENİZLİ
    Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

    Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    ARDAHAN
    Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kent genelinde yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

    Kar ve tipi nedeniyle tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini kaydeden Bulut, "İl merkezi hariç Hanak, Damal, Çıldır, Posof ve Göle ilçelerimizde eğitime bugün ara verildi." dedi.

    Söz konusu ilçelerde çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

    METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR! ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

        Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Düzce.

        TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER

        Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Antalya, Adana

        RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

        TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

        SARI RENK : Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

        BUGÜN HAVA NASIL? İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yükseklerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        KIRKLARELİ °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C
        Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 10°C
        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Çok bulutlu, doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak 1000 metre üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur kar şeklinde olması bekleniyor.

        ADANA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 2°C
        Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölgenin doğusunda kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KAYSERİ °C, 6°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinden başlayarak kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

        BATI KARADENİZ

        Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 1°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 1°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 8°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SAMSUN °C, 6°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        TOKAT °C, 4°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kuvvetli kar yağışlı

        TRABZON °C, 8°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 4°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

        KARS °C, 5°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

        MALATYA °C, 11°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        VAN °C, 7°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 16°C
        Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 15°C
        Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 15°C
        Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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        Haberler Güncel Bugün okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Niğde, Kastamonu, Isparta, Karaman'da kar tatili var mı? MEB - Valilik açıklamaları son dakika!
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