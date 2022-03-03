Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2022 00:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 00:25
    ABONE OL

    Savaşın dokuzuncu gününde Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı"

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş dokuzuncu gününe girdi. Bölgede barış ve huzur isteyen Türkiye, sergilediği tutarlı politikalar ve yaptığı açıklamalar ile taraflara sağduyu çağrısında bulunarak bölgedeki savaşın önüne geçmeyi hedefliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımda "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Rusya’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dokuzuncu gününde devam ediyor... Başkent Kiev'de gün boyu patlamalar yaşanırken Rusya, bölgedeki stratejik noktaları hedef almayı sürdürüyor.

    Öte yandan Belarus'un Polonya sınırında bulunan Brest şehrinde Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakere görüşmelerinden barış çıkmadı. Taraflar sivillerin tahliyesi için geçici ateşkeste el sıkışırken üçüncü müzakereler için de sözleşildi.

    Öte yandan Türkiye, bölgede barış ve huzur istediğini belirterek denge politikası izliyor.

    Sergilenen tutarlı politikalar ve açıklamalar bölgedeki savaşın önüne geçmeyi hedefliyor.





    "NE UKRAYNA'DAN NE DE RUSYA'DAN VAZGEÇMEYİZ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz" diyerek Türkiye'nin tarafsızlığını açıkca ifade etti.

    Tüm bu gelişmeler ışığında Rusya cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.


    RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ: "TÜRK ÇOCUKLARI KURTARDIK"
    Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" başlığıyla bir video yayınladı.



        Videoda Herson banliyösünde yaralandığı belirtilen Babası Türk annesi Ukraynalı olan 9 yaşındaki çocuğun Rus güçleri tarafından kurtarıldığı ve hastanede tedavi edildiğine dikkat çekilirken ailenin arabasının havalimanı yakınlarında Ukraynalılar tarafından ateşe verildiği iddia edildi.



        DİKKAT ÇEKEN İFADELER
        Olayda Ukraynalı annenin hayatını kaybettiği belirtilirken videoda yer alan "Rus ordusu kelimenin tam anlamıyla kendisini siper ederek yaralı çocuğu ve abisini savaş bölgesinden çıkarttı" ifadeleri tüm dikkatleri üzerine topladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı
        Haberler Güncel Savaşın dokuzuncu gününde Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı"
            SON DAKİKA