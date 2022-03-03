Savaşın dokuzuncu gününde Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dokuzuncu gününde devam ediyor... Başkent Kiev'de gün boyu patlamalar yaşanırken Rusya, bölgedeki stratejik noktaları hedef almayı sürdürüyor.
Öte yandan Belarus'un Polonya sınırında bulunan Brest şehrinde Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakere görüşmelerinden barış çıkmadı. Taraflar sivillerin tahliyesi için geçici ateşkeste el sıkışırken üçüncü müzakereler için de sözleşildi.
Öte yandan Türkiye, bölgede barış ve huzur istediğini belirterek denge politikası izliyor.
Sergilenen tutarlı politikalar ve açıklamalar bölgedeki savaşın önüne geçmeyi hedefliyor.
"NE UKRAYNA'DAN NE DE RUSYA'DAN VAZGEÇMEYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz" diyerek Türkiye'nin tarafsızlığını açıkca ifade etti.
Tüm bu gelişmeler ışığında Rusya cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ: "TÜRK ÇOCUKLARI KURTARDIK"
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" başlığıyla bir video yayınladı.