Savaşın dokuzuncu gününde Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı"









"NE UKRAYNA'DAN NE DE RUSYA'DAN VAZGEÇMEYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz" diyerek Türkiye'nin tarafsızlığını açıkca ifade etti.



Tüm bu gelişmeler ışığında Rusya cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.