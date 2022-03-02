Amerika merkezli Time'dan dikkat çeken Bayraktar TB2 hamlesi! Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşına çekme çabası mı?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 8. gününe girdi. Savaşa dair her dakika yeni bir bilgi ve gelişme yaşanırken Türkiye tarafsızlığını koruyor.

Savaş sürerken Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, Türkiye'nin tarafsızlığını SİHA'lar üzerinden bozmaya çalıştı.

Ukrayna'ya ithal edilen Bayraktar TB2'lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya'yı Türkiye'ye karşı SİHA'lar üzerinden kışkırtmaya çalıştı. Bunun son örneği Amerikan merkezli dünyaca ünlü politik dergi Time oldu.

TIME'DEN DİKKAT ÇEKEN BAYRAKTAR TB2 HABERİ

Time'ın Twitter hesabından "Türk insansız hava araçları, işgalci Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna için nasıl önemli bir silah haline geldi?" ifadeleriyle paylaşılan haberde Bayraktar TB2'lerden övgü ile bahsedildi.

Bayraktar'ların Rusya Ukrayna savaşında oynadığı role değinilen haberde Rus savunmasına verilen ağır hasarlardan bahseildi.

Amerikan Time, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay'ın yorumlarına yer verdiği haberde Rusya'ya karşı Türk SİHA'ları överek Türkiye'yi de savaşın bir aktörü olarak gösterme çabasına girdi.

HABERİ SABİTLEDİ

Time, Bayraktar TB2'leri konu alan bir haber yaparak Twitter adresinde haberi sabitledi.

Detaylar gelecek...