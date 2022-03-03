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    • 04.03.2022 15:36
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    • 04.03.2022 15:37
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    96. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika! egm.gov.tr adresinden 2022 Mart EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı

    Özel güvenlik sınav sonuçları ile ilgili geri sayım sona eriyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Şubat tarihinde düzenlenmişti. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    2022 96. ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları son dakika!

    Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Şubat tarihinde düzenlendi. Binlerce aday EGM resmi sitesine akın etmiş durumda. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak. Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları için detaylar...

    Özel güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada ÖGG sınav sonuçlarının mart ayı içerisinde açıklanacağı bildirildi ve tarih duyuruldu.

    ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.

    SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

    Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

    Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



        Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.



        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

        Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

        Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Güncel 96. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika! egm.gov.tr adresinden 2022 Mart EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı
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