Korona son durum! Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 424 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Dün sosyal medya üzerinden vaka tablosunu paylaşmayan Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"'Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.'
Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı http://covid19.saglik.gov.tr adresinde."
2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU