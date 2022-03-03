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    • Güncel
    • 03.03.2022 19:47
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    • 03.03.2022 19:58
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    Korona son durum! Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 03 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu duyurdu. Son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Koronavirüste son durum

    Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 424 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

    Dün sosyal medya üzerinden vaka tablosunu paylaşmayan Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "'Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.'

    Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı http://covid19.saglik.gov.tr adresinde."

    2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOS

            24 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Korona son durum! Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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