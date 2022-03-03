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    • 03.03.2022 17:18
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    Isparta elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mart Isparta'da elektrikler saat kaçta gelecek? Akdeniz EDAŞ iletim numarası!

    Isparta elektrik kesintisi arama motorlarında sorgulanıyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta'nın bazı mahallelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşandığı belirtildi. Peki, Isparta elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mart Isparta'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte Akdeniz EDAŞ iletim numarası!

    takvim.com.tr
    Isparta’da elektrikler ne zaman gelecek? Akdeniz Edaş

    Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi hakkında aramalar hız kazandı. Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Peki, Isparta elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mart Isparta'da elektrikler saat kaçta gelecek? ,İşte merak edilenler!

    ISPARTA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

    Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

    Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi. Ancak elektriklerin ne zaman geleceğine dair açıklama yapılmadı.

        AKDENİZ EDAŞ İLETİŞİM

        ISPARTA

        Adres : Sanayi Mah. Atatürk Bulv. 104. Cad. Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km No:87 32300 / ISPARTA
        Telefon : 0 246 224 33 56
        E-posta : kurumsaliletisim@akdenizedas.com.tr
        Kep Adresi: akdenizedas@hs02.kep.tr
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        Haberler Güncel Isparta elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mart Isparta'da elektrikler saat kaçta gelecek? Akdeniz EDAŞ iletim numarası!
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