Isparta elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mart Isparta'da elektrikler saat kaçta gelecek? Akdeniz EDAŞ iletim numarası!

ISPARTA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.