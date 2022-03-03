Isparta elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mart Isparta'da elektrikler saat kaçta gelecek? Akdeniz EDAŞ iletim numarası!

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi hakkında aramalar hız kazandı. Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Peki, Isparta elektrikler ne zaman gelecek? 3 Mart Isparta'da elektrikler saat kaçta gelecek? ,İşte merak edilenler!
ISPARTA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.
Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.