Tunç Soyer'den eşi Neptün Soyer'e kıyak! İzmir Büyükşehir Belediyesinde süt alımı Neptün Soyer'e geçti

"ARTIK KÖY-KOOP'LA SÜRDÜYORLAR"

Büyükşehir Belediyesi'nin sütü yalnız Tire Süt'ten almayı bıraktığının altını çizen Eskiyörük, ''Kınık'tan, Bergama'dan, Kiraz'dan ve bir miktar da bizden alıyor. Biz Süt Kuzusu için çok büyük yatırımlar yaptık. Bütün köylere soğutma tankları kurduk. Bugünün parasıyla 15 milyon liralık yatırımdı. 62 tane sıfır araç aldık. Sonra belediye bunları dağıtınca her 6 aylık dönemde azaldıkça araçlarımız boşta kaldı. Şu an alım 3'te 1'e düştü. Son olarak 9 aracımız boşta kaldı. Umarım sonuç alınır. Şu an ki süreçte süt kuzusuyla ilgili neler yapıldığını bilmiyoruz. Bizi nedense dışladılar. Artık onlar belediyenin tarımla ilgili uygulamalarını Köy- Koop. ile sürdürüyorlar. Başında Neptün Hanım var" dedi.