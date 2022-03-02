Tunç Soyer'den eşi Neptün Soyer'e kıyak! İzmir Büyükşehir Belediyesinde süt alımı Neptün Soyer'e geçti

2005 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte İzmir Modeli adıyla oluşturdukları 'Süt Kuzusu' projesiyle 240 okulda, 1-5 yaş arası 210 çocuğa haftalık 8 litre süt dağıtımı yapan Tire Süt Kooperatifi, Tunç Soyer döneminde projenin dışında kaldı.
2 bine yakın üretici üyesi bulunan Tire Süt Kooperatifinden daha önce günlük 50 ton alınan süt 30 tona, kooperatifin dağıtım yaptığı ilçe sayısı da 11 büyük ilçeden 6'ya, 67 olan süt dağıtım aracı sayısı da kademeli şekilde 27'ye düşürüldü.
Geri kalan 24 ilçenin süt temini ve dağıtımı ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü Köy Kooperatifi tarafından yapılmaya başlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.