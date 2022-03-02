Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CANLI YAYIN! 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları neler? Bakan Koca son dakika açıklamalar!

Bugün herkes Bakan Koca'nın ne açıklayacağını merak ederek araştırmalara başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bugün bir süredir beklenen önemli bir açıklamayı yapacağını aktardı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında sık sık, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün ne açıklayacak? 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeler...
CANLI YAYIN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR!
* Açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı.
* Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.
"Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir."
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE AÇIKLAYACAK? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA
Sağlık Bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
Bakan Koca'nın bu açıklaması sosyal medyada bazı yasakların gevşetileceği ya da maske zorunluluğunun kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.
BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI MI? BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.