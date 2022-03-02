Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutun deprem sigortası yok

Marmara Bölgesi'ni, yüzde 52,40 ile Ege, yüzde 48,70 ile İç Anadolu, yüzde 46,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 46,10 ile Doğu Anadolu, yüzde 45,70 ile Akdeniz ve yüzde 42,90 ile Karadeniz izledi.

Bugüne kadar Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 52,70'i, yani 10 milyon 561 bin 742 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 9 milyon 470 bin 258 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.