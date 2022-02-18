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    • 18.02.2022 12:46
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    • 18.02.2022 12:48
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    SON DAKİKA: CHP'li İBB neden ısrarla suya zam yapmak istiyor? Tevfik Göksu'dan A Haber'e özel açıklamalar...

    Son dakika haberleri... AK Parti ve MHP'li belediyeler suda indirim kampanyası başlattı. Ancak İzmir'den sonra en pahalı su İstanbul'da. İstanbul'da su neden pahalı? İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göksu, "Suyu indireceğim demişti zam teklifleri ile geldiler" dedi.

    CHP’li İBB’nin su zammının arka planı

    Başkan Erdoğan'ın suda KDV indirimi müjdesi sonrası AK Partili ve MHP'li belediyelerde indirime gidildi. AK Parti ve MHP'li belediyeler suda indirim kampanyası başlattı.

    İNDİRİM DEĞİL ZAM TEKLİFİ
    İSKİ'nin zam teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İzmir'den sonra en pahalı su İstanbul'da. İSKİ indirim yapmak yerine yüzde 170'lere varan zam teklif etti.

    İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları;

    "HER SÖYLEDİĞİ YÜZDE 100 YALAN"
    İstanbul'da suyun hikayesini çok net bir şekilde anlatmam gerekiyor. Çünkü az önce İBB Başkanı gerçekten İBB'ye yakışmayacak kavramlarla tamamıyla her söylediği cümlenin yüzde 100 yalan olduğu bir basın toplantısı yaptı.

    "SUYU İNDİRECEĞİM DEMİŞTİ ZAM TEKLİFLERİ İLE GELDİLER"
    İBB Başkanı seçim kampanyasında İstanbul'un bilbordlarını şöyle donatmıştı İstanbul halkına bedava ekmek bedava su demişti. İstanbul halkı suyu pahalı kullanıyor indireceğim demişti. Seçimden sonra gelir gelmez ilk yaptığı işlerden bir tanesi İstanbul halkının suyuna yüzde 80 zam yapma teklifiyle gelmişlerdi.

        "SU ZAMMI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İSTEDİLER"
        İstanbul tarihinde hiç olmayan şeyler yaşandı. 5 defa su zammı için genel kurul toplandı 3 defa da su zammı için olağanüstü genel kurul yapıldı. Geçtiğimiz Çarşamba günü yine olağanüstü genel kurulda çağrıda bulunuldu su zammı için. Bizimle de görüşmeler yaptılar. Bizim maliyetlerimizde artış var dediler. Destek istiyoruz dediler. Biz de dedik ki çalışmalarınızı bize verin.

        Bize ilk geldikleri talepte 10 milyarlık İSKİ bütçesinin yaklaşık olarak söylüyorum 17 milyara çıkartılmasını arzu ettiklerini söylediler. Suyu, ekmeği ucuz vereceğiz dediler sürekli zam yaptılar.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li İBB neden ısrarla suya zam yapmak istiyor? Tevfik Göksu'dan A Haber'e özel açıklamalar...
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