SON DAKİKA: CHP'li İBB neden ısrarla suya zam yapmak istiyor? Tevfik Göksu'dan A Haber'e özel açıklamalar...

"SU ZAMMI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İSTEDİLER"

İstanbul tarihinde hiç olmayan şeyler yaşandı. 5 defa su zammı için genel kurul toplandı 3 defa da su zammı için olağanüstü genel kurul yapıldı. Geçtiğimiz Çarşamba günü yine olağanüstü genel kurulda çağrıda bulunuldu su zammı için. Bizimle de görüşmeler yaptılar. Bizim maliyetlerimizde artış var dediler. Destek istiyoruz dediler. Biz de dedik ki çalışmalarınızı bize verin.

Bize ilk geldikleri talepte 10 milyarlık İSKİ bütçesinin yaklaşık olarak söylüyorum 17 milyara çıkartılmasını arzu ettiklerini söylediler. Suyu, ekmeği ucuz vereceğiz dediler sürekli zam yaptılar.