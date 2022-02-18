SON DAKİKA: CHP'li İBB neden ısrarla suya zam yapmak istiyor? Tevfik Göksu'dan A Haber'e özel açıklamalar...

Başkan Erdoğan'ın suda KDV indirimi müjdesi sonrası AK Partili ve MHP'li belediyelerde indirime gidildi. AK Parti ve MHP'li belediyeler suda indirim kampanyası başlattı.
İNDİRİM DEĞİL ZAM TEKLİFİ
İSKİ'nin zam teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İzmir'den sonra en pahalı su İstanbul'da. İSKİ indirim yapmak yerine yüzde 170'lere varan zam teklif etti.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"HER SÖYLEDİĞİ YÜZDE 100 YALAN"
İstanbul'da suyun hikayesini çok net bir şekilde anlatmam gerekiyor. Çünkü az önce İBB Başkanı gerçekten İBB'ye yakışmayacak kavramlarla tamamıyla her söylediği cümlenin yüzde 100 yalan olduğu bir basın toplantısı yaptı.
"SUYU İNDİRECEĞİM DEMİŞTİ ZAM TEKLİFLERİ İLE GELDİLER"
İBB Başkanı seçim kampanyasında İstanbul'un bilbordlarını şöyle donatmıştı İstanbul halkına bedava ekmek bedava su demişti. İstanbul halkı suyu pahalı kullanıyor indireceğim demişti. Seçimden sonra gelir gelmez ilk yaptığı işlerden bir tanesi İstanbul halkının suyuna yüzde 80 zam yapma teklifiyle gelmişlerdi.