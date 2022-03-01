Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'ya yapılan yaptırımlara katılma eğilimimiz yok





"TÜRKİYE İLKESEL BİR TUTUM SERGİLİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilk müzakere toplantısından netice çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLARA KATILMA EĞİLİMİNDE DEĞİLİZ"

Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili olarak, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.