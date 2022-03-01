Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 01.03.2022 23:59
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'ya yapılan yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili konuştu. "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" ifadelerini kullandı.

    Rusya’ya yaptırım eğiliminde değiliz

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7. gününe girerken iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk müzakere toplantısından da sonuç çıkmadı.

    Tüm gözler yarın yapılacak müzakerelerin 2. oturumuna kilitlenmiş durumda.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.



    "TÜRKİYE İLKESEL BİR TUTUM SERGİLİYOR"
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ilk müzakere toplantısından netice çıkmayacağını bildiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

    "YAPTIRIMLARA KATILMA EĞİLİMİNDE DEĞİLİZ"
    Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili olarak, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.



    UKRAYNA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ
    12 Şubat'ta 16 bin kişiye telefon ve SMS ile ulaştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz toplam olarak bugün itibarıyla, yola çıkan vatandaşlarımızla birlikte 5850 vatandaşımızı tahliye ettik. Hala 6-7 bin vatandaşımız bulunuyor." dedi.

    MONTRÖ'NÜN 19. MADDESİ UYGULANACAK
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus gemilerinin Boğaz'dan geçme talebini kabul etmedik" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'ya yapılan yaptırımlara katılma eğilimimiz yok
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