ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar 2022? ÖSYM - ALES sınavı ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı ve bir yandan da başvuru tarihi bitmeden işlemlerini yapmak isteyenler tüm bilgileri, kılavuzu araştırır oldu. İşte tüm detaylar...
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 21 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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