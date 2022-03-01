Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: Mark Rutte ve Van der Bellen ile görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6. gününde devam ediyor. Karadeniz'de barış ve huzuru isteyen Türkiye'nin ise diplomasi girişimleri sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.