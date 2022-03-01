Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi: Mark Rutte ve Van der Bellen ile görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6. gününde devam ediyor. Karadeniz'de barış ve huzuru isteyen Türkiye'nin ise diplomasi girişimleri sürüyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.