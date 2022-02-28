6'lı ittifakın buluşmasında kavga ve kargaşa! Sıra karıştı CHP ve İP korumaları birbirine girdi

SALONA GİRİŞTE KARGAŞA

6 Parti liderinin yan yana yürüyerek geldikleri anda yaşanan kargaşa dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Parlamenter sistem denilen şey işte tam olarak bu videodur. Kargaşadır." yorumları yapıldı.

İYİ PARTİ VE CHP KORUMALARI KAVGA ETTİ

6 muhalefet partisi lideri Ankara'da toplantı yaparken, bina dışında CHP ile İyi parti korumaları birbirine girdi.