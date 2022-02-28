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    • Güncel
    • 28.02.2022 16:48
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    • 28.02.2022 17:06
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    6'lı ittifakın buluşmasında kavga ve kargaşa! Sıra karıştı CHP ve İP korumaları birbirine girdi

    6'lı ittifak tarafından hazırlanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Metni" imzalandı. Parti liderleri salona girişleri esnasında yan yana yürümeye özen gösterirken, sıralamada yaşanan kargaşa ve toplantı sırasında CHP ve İYİ Parti korumalarının kavgası gündem oldu.

    6’lı ittifakın buluşmasında kavga ve kargaşa

    6 partinin genel başkanı saat 14:51 itibariyle 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Metni'nin altına imzaları attılar. Metin, 23 madde ve 48 sayfadan oluşuyor.

    SALONA GİRİŞTE KARGAŞA
    6 Parti liderinin yan yana yürüyerek geldikleri anda yaşanan kargaşa dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Parlamenter sistem denilen şey işte tam olarak bu videodur. Kargaşadır." yorumları yapıldı.

    İYİ PARTİ VE CHP KORUMALARI KAVGA ETTİ
    6 muhalefet partisi lideri Ankara'da toplantı yaparken, bina dışında CHP ile İyi parti korumaları birbirine girdi.

    'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK, KAYYUMA SON VERİLECEK'
    HDP'nin çalışmalarında bulunmadığı metinde yer alan bir detay dikkat çekti.

    'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnindeki "Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Kayyum uygulamalarına son verilecek." maddesi dikkat çekti.

        Yarının Türkiyesi sloganıyla tanıtılan metinde ülkemizin geleceği için hiçbir madde göze çarpmazken, maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatlerden kaçmadı.

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        Haberler Güncel 6'lı ittifakın buluşmasında kavga ve kargaşa! Sıra karıştı CHP ve İP korumaları birbirine girdi
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