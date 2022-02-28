6'lı ittifakın buluşmasında kavga ve kargaşa! Sıra karıştı CHP ve İP korumaları birbirine girdi

6 partinin genel başkanı saat 14:51 itibariyle 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Metni'nin altına imzaları attılar. Metin, 23 madde ve 48 sayfadan oluşuyor.
SALONA GİRİŞTE KARGAŞA
6 Parti liderinin yan yana yürüyerek geldikleri anda yaşanan kargaşa dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Parlamenter sistem denilen şey işte tam olarak bu videodur. Kargaşadır." yorumları yapıldı.
İYİ PARTİ VE CHP KORUMALARI KAVGA ETTİ
6 muhalefet partisi lideri Ankara'da toplantı yaparken, bina dışında CHP ile İyi parti korumaları birbirine girdi.
'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK, KAYYUMA SON VERİLECEK'
HDP'nin çalışmalarında bulunmadığı metinde yer alan bir detay dikkat çekti.
'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnindeki "Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Kayyum uygulamalarına son verilecek." maddesi dikkat çekti.