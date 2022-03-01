2 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Pendik, Maltepe, Ataşehir...

İstanbul'un bazı mahallelerde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintisi görülüyor. 2 Mart 2022 tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Bu planlı ya da arıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...