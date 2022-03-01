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    • 01.03.2022 22:45
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    2 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Pendik, Maltepe, Ataşehir...

    İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede 1 ve 2 Mart tarihlerinde su kesintisi yaşanacağı duyurulmuştu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklamada, 2 Mart tarihinde 18 saat süre ile kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleler tek tek açıklandı. Peki, 2 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi hangi illerde olacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul'un bazı mahallelerde çeşitli nedenlerden ötürü su kesintisi görülüyor. 2 Mart 2022 tarihli kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Bu planlı ya da arıza durumundaki su kesintiler hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde var? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

    BU İLÇELER DİKKAT: İSTANBUL'DA 18 SAATLİK SU KESİNTİSİ

    İSKİ resmi internet sitesi aracılığı ile yayınladığı duyuruda "Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle;

    yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir." ifadelerine yer verdi.

    2 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA 18 SAAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

    Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

    Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

    Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

    Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.
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    Haberler Güncel 2 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? Pendik, Maltepe, Ataşehir...
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