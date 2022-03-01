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    • 01.03.2022 21:23
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    2 Mart 2022 okullar tatil mi? Yarın hangi illerde kar tatili olacak? Ankara, Bayburt, Düzce, Kocaeli, Ağrı, Hatay, Çorum...

    2 Mart 2022 yarın kar tatili var mı sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterirken yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Bu hafta bazı illerimizde kar yağışı ve fırtına etkisini gösterecek. Peki, yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    2 Mart 2022 okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Ankara, Bayburt, Düzce, Kocaeli, Ağrı, Hatay, Çorum...

    Ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2 Mart 2022 yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son detaylar...

    2 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Yarın ile ilgili kar tatili haberleri henüz gelmedi. 2 Mart Çarşamba tatil ile ilgili gelişme olursa haberde yer alacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

        Sıcaklıkların Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        KAR GELİYOR!

        CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen dün sosyal medya hesabından, "Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart'tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul'da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

        SALI GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR?

        1 Mart Salı günü Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Bilecik, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan illerinde kar bekleniyor. Çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.

        ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR?

        2 Mart Çarşamba günü Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Konya, Sivas, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı illerinde kar etkili olacak. Çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.
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        Haberler Güncel 2 Mart 2022 okullar tatil mi? Yarın hangi illerde kar tatili olacak? Ankara, Bayburt, Düzce, Kocaeli, Ağrı, Hatay, Çorum...
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