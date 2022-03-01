2 Mart 2022 okullar tatil mi? Yarın hangi illerde kar tatili olacak? Ankara, Bayburt, Düzce, Kocaeli, Ağrı, Hatay, Çorum...

2 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın ile ilgili kar tatili haberleri henüz gelmedi. 2 Mart Çarşamba tatil ile ilgili gelişme olursa haberde yer alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.