İçişleri ve Yargı'da FETÖ oturumu! "Örgüt tamamen bitene kadar sürecek"

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) Stratejik Araştırmalar Kurulu'nun 55'nci toplantısında 81 ilin KOM Şube Müdürüne Kaçakçılık, Mali Suçlar, Organize Suçlar ve FETÖ konusunda bilgilendirilerek güncel soruşturmalar masaya yatırıldı.
Kurulda FETÖ konusunda ise özel oturum gerçekleştirildi. FETÖ soruşturmalarında uzun yıllardır görev alan tecrübeli isimler FETÖ konusunda 81 ilin KOM Müdürüne tecrübelerini aktardı. KOM, İstihbarat ve Terör Daire Başkanlığından oturuma katılan tecrübeli polis şeflerinin yanı sıra, Yargıtay ve Danıştay ile Terör Suçları Soruşturma Bürolarında görev alan 6 farklı ilin Başsavcı vekilleri de soruşturmalardaki güncel gelişmeler hakkında katılımcılara sunum yaptı.
FETÖ'YE DARBE VURAN İSİMLER
ByLock soruşturmaları konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz, Güncel yapılanmada Antalya Başsavcı vekili Ali Güllü, Terörizm Finansmanı konusunda Diyarbakır Başsavcı vekili Hakan Hançer, Etkin pişmanlıkta Edirne Başsavcı vekili Eşref Çağdaş Bal, Ankesör soruşturmalarında İstanbul Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci, Asker mahrem yapılanma konusunda da İzmir Başsavcı vekili Can Tuncay katılımcılara önemli bilgiler verdi.
YARGITAY VE DANIŞTAY'DAN ZİRVEYE KATILIM
FETÖ soruşturmalarının yüksek yargı ayağından da önemli isimler oturumda yer aldı. Terör örgütü yargılamalarıyla yetkili Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili Hakan Yüksel, "Yargıtay kararlarında irtibat ve iltisak" konusunda katılımcıları bilgilendirirken, Danıştay 5. Daire kıdemli tetkik hakimi Ozan Muzaffer Köstü de aynı konuyu Danıştay cephesinden ele aldı.
KOM AVRUPA İLE YARIŞIYOR
Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısına ev sahipliği yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, programın açılışında KOM birimlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. KOM Daire Başkanlığının suçla mücadele alanında etik değerlere dayalı etkin hizmet içi eğitim programları düzenlediğine değinen Çorumlu, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi bünyesinde son 5 yılda 42 farklı ülkeden 2 bin 483 kursiyerin katılımıyla 160 uluslararası eğitim programı düzenlendiğini, 3 bin 828 kursiyerin katılımıyla 538 ulusal eğitim verildiğini kaydetti.