İçişleri ve Yargı'da FETÖ oturumu! "Örgüt tamamen bitene kadar sürecek"

SOYLU: FETÖ BİTENE KADAR OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Antalya'da düzenlenen zirvenin açılışına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşmasının ardında programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelede gelinen son aşamayı değerlendirdi. Bakan Soylu, dünyada pek çok terör örgütünün 21. yüzyılda organize suç örgütü kimliğine büründüğünü belirterek FETÖ'nün bunların içinde apayrı bir kimlik olduğunu belirtti. FETÖ'nün hem yönettiği para, hem de ilişkiler ağı münasebetiyle, suç örgütleri içinde büyük bir payının olduğunu değinen Soylu "Terör örgütü FETÖ'yle biz helalleşmeyeceğiz, kimsenin helalleşmesine de izin vermeyeceğiz. Şimdi birileri sürekli mağduriyet peşinde, KHK'lılar üzerinden bir mağduriyet hesabı yapmanın peşinde. Yazıktır. Bu mesele artık kriminal bir meseledir, siyasete alet etmeyi bırakın. KHK mağduriyeti, FETÖ'nün tek kurtuluş umududur, bu umudu onlara vermeyin. Hatırlayın, DHKP-C bile, Nuriye Gülmen, Semih Özakça eylemini aylarca "KHK mağduriyeti" diye pazarlamışlardı. Biz gerçekleri kamuoyuna açıklayınca bütün balonları sönmüştü. Burası öyle güzel bir mağduriyet alanı ki, neredeyse PKK'yı da KHK mağduriyetine sarıp öyle pazarlayacaklar. İnanmak isteyen inanabilir, bizim bunlara karnımız tok. 125 bin KHK'lının yaklaşık 21 bini örgütte sorumlu yönetici olarak görev almış; 37 bini bylock kullanıcısı. TBMM'ye gelince yemin etmiyormusunuz? Anayasa'ya bağlı olacağınıza dair. Kimse kusura bakmasın, biz o FETÖ haininin sahte gözyaşı dökmekte ne kadar mahir olduğunu iyi biliriz. 2021 yılında FETÖ'ye dönük toplam 249 planlı operasyon yaptık; operasyonlar ne kadar sürecek? Ne kadar lazımsa o kadar sürecek. Kazıyacağız ve gelecek neslimize böyle bir örgüt kalmayacak. Bu örgüt tamamen bitene kadar sürecek" diye konuştu.