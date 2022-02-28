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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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