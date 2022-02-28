Son dakika haberi... Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiğini 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcuların bilet değişiklik ve iade haklarının tanımlandığını duyuruldu.
Havayolu şirketi bu iki ülke dışında Soçi (Rusya), Rostov (Rusya) ve Minsk (Belarus) uçuşlarını da 2 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.
- Güncel
- 28.02.2022 16:57
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- 28.02.2022 17:03
Son dakika: Türk Hava Yolları Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı. THY, Rusya'nın Soçi ve Rostov kentleri ile Belarus'un başkenti Minks'e sefer iptallerini de 2 Mart'a kadar uzattı.
Son dakika haberi... Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.