Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Rusya - Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler masada

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.



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