Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2022 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2022 14:53
    ABONE OL

    Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri Ankara'dan yola çıktı

    Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Türkiye ve Azerbaycan'da toplanan yardım malzemeleri Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden yola çıktı. Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, 1,5 milyon lira ile 12 bin dolar bağış toplandığını, yapılan yardımların birkaç yardım tırıyla Ukrayna’ya ulaştırılacağını açıklamıştı.

    Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri Ankara’dan yola çıktı

    Ukrayna halkı için Türkiye ve Azerbaycan'da toplanan yardım malzemeleri Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden yola çıktı.

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da sivillere destek olmak isteyen Türkiye ve Azerbaycan'daki vatandaşların yolladığı yardım malzemeleri büyükelçilikte toplandı.

    Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşan yardımlar, büyükelçilik çalışanları tarafından kamyonlara yüklendi. Kamyonlar daha sonra İstanbul'a hareket etti.

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da toplanan 3 kamyon yardım malzemesi, İstanbul'da diğer yardım malzemelerinin toplandığı noktada tırlara aktarılarak Bulgaristan ve Romanya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacak.

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'de Ukrayna için 1,5 milyon lira ile 12 bin dolar bağış toplandığını, yapılan yardımların birkaç yardım tırıyla Ukrayna'ya ulaştırılacağını açıklamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
    Haberler Güncel Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri Ankara'dan yola çıktı
        SON DAKİKA