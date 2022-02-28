Darbe imalı bildiriyle ilgili flaş gelişme! Emekli Kırçiçek ifade verdi: Sessiz kalan 30 kişi vardı

"YAZININ YAZILMASINA DAHLİM OLMAMIŞTIR"

Kırçiçek savunmasında, ADMEK-2 adlı whatsapp grubuna davet üzerine katıldığını, grubun emekli generallerin ölüm, düğün, kutlama gibi önemli günlerde sosyalleşme amacıyla kullanıldığını ve Montrö bildirisini bir amiralin gündeme getirdiğini belirtti. Kırçiçek, bildirinin bir hukukçu tarafından gözden geçirildiğini ve "temiz" olarak değerlendirildiğini de söyleyerek "Yazının yazılmasına herhangi bir dahlim olmamıştır. Yazı başlığına 'Yüce Türk Milleti'ne' ifadesi yazılması, 'aksi halde' ifadesi eklenmesi ve gece yarısı yayınlanmasını takip etmedim. Tepki çekmesi sonucu yazıyı tekrar okudum. Bir problem yoktu. Darbeye kalkışılmaması gerektiğini içeriyordu. Tepkiler sonucu demokrasiye bağlı olunduğuna dair yeni bir açıklama da yayınlanmak istendi ama polemiğe neden olacağı endişesiyle bazı amiraller istemediğinden yayınlanmadı.