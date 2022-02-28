Ukraynalı milletvekili Buimister’dan Türkiye’ye teşekkür

Çernobil'i ele geçirerek uluslararası bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Buimister, "Füzelerle vuruyorlar. Bunların hepsi terör saldırısı. Sadece Ukrayna'nın güvenliği için değil Avrupa'nın ve tüm dünyanın güvenliği için durdurulması gereken saldırılar bunlar. Aksi takdirde tüm dünya feci sonuçlarla karşı karşıya kalacak" açıklamasını yaptı.

'YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR'

Tüm dünyayı birleşmeye çağıran Ukraynalı milletvekili, "BM'nin de bugünkü oylama ile dünyanın sessiz kalmayacağını ve Ukrayna'yı destekleyeceklerini kanıtlamalı. Dünyayı en büyük trajediden koruyacağız ama yardımınıza ihtiyacımız var. Silah desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte bu savaşı kazanacağımıza iniyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, "Avrupa etkili ama daha fazlasını yapabiliriz. Sadece milyonlarca Ukraynalı için dünyanın her yerindeki herkes için birlikte daha fazlasını yapabiliriz" dedi.