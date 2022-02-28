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    • 28.02.2022 17:06
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    Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'ya Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı tevdi edildi. Vjosa Osmani-Sadri, yarın Başkan Erdoğan ile görüşecek. Osmani-Sadriu tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

    AA
    Kosova’dan Türkiye’ye! Bir ilk gerçekleşecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'ya Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı tevdi edildi. Vjosa Osmani-Sadri, yarın Başkan Erdoğan ile görüşecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

    Osmani-Sadriu tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

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    Haberler Güncel Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
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