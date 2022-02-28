Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'ya Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı tevdi edildi. Vjosa Osmani-Sadri, yarın Başkan Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Osmani-Sadriu tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.