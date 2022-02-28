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    • 28.02.2022 12:06
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    • 28.02.2022 12:06
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    Son dakika: MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile 'Barış Pınarı' bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB açıkladı! 5 terörist bombalandı

    Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile 'Barış Pınarı' bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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