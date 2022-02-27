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    • 27.02.2022 20:45
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    • 27.02.2022 20:50
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    Başkan Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı: Erbakan Hocamızı rahmetle yâd ediyorum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan’dan ’Necmettin Erbakan’ mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde unutmadı

    Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." dedi.

    Erdoğan şunları söyledi:

    "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı: Erbakan Hocamızı rahmetle yâd ediyorum
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