Başkan Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı: Erbakan Hocamızı rahmetle yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde unutmadı

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."