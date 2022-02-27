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    • 27.02.2022 18:19
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    • 27.02.2022 18:30
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    Riyakarlık! "Bugün olsa yine Erbakan'ı ıslıklarım" diyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu Necmettin Erbakan'ı anma törenine katıldı

    Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Saadet Partisi'nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği programda anıldı. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılması büyük tepki çekti. Kaftancıoğlu, 1 Mart 2011 tarihinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Necmettin Erbakan'ı ıslıkladığını açıklamış ve Bugünde aynı şeyi yaparım" açıklamasında bulunmuştu. 28 Şubat'ın baş aktörlerinin bugün 28 Şubat mağduru Erbakan'ı anması sergilenen riyakar tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Riyakarlık! Erbakan’ı anan isimlere bir bakın...

    Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti.

    Erbakan, Saadet Partisi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği programda anıldı.



    Programa, Temel Karamollaoğlu ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.



    KAFTANCIOĞLU DA ETKİNLİKTE
    Söz konusu etkinlikteki en dikkat çekici isim milli - manevi değerlere karşı tutum sergileyen ve terör örgütlerine verdiği destekle ön plana çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.



        Kaftancıoğlu, 1 Mart 2011 tarihinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Milli Görüş lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı hedef alarak skandal sözler kullanmıştı.



        ERBAKAN'I ISLIKLAMIŞ: "BUGÜN DE AYNI ŞEYİ YAPARIM"
        CHP İstanbul İl Başkanı, 1995 yılında Erbakan'ı katılıdığı mezuniyet töreninde ıslıkladığını belirterek, "Erbakan, 95 yılı üni. mezuniyet törenimize katılmıştı yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugünde aynı şeyi yaparım gibi" paylaşımında bulundu.



        DARBENİN BAŞ AKTÖRLERİ DARBE MAĞDURUNU ANIYOR!
        28 Şubat darbesinin mağduru olan merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın darbenin baş aktörü CHP'liler tarafından anılması, sergilenen iki yüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

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        Haberler Güncel Riyakarlık! "Bugün olsa yine Erbakan'ı ıslıklarım" diyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu Necmettin Erbakan'ı anma törenine katıldı
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