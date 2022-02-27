Riyakarlık! "Bugün olsa yine Erbakan'ı ıslıklarım" diyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu Necmettin Erbakan'ı anma törenine katıldı





DARBENİN BAŞ AKTÖRLERİ DARBE MAĞDURUNU ANIYOR!

28 Şubat darbesinin mağduru olan merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın darbenin baş aktörü CHP'liler tarafından anılması, sergilenen iki yüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.





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