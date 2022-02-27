Riyakarlık! "Bugün olsa yine Erbakan'ı ıslıklarım" diyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu Necmettin Erbakan'ı anma törenine katıldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Erbakan, Saadet Partisi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği programda anıldı.
Programa, Temel Karamollaoğlu ile birlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.
KAFTANCIOĞLU DA ETKİNLİKTE
Söz konusu etkinlikteki en dikkat çekici isim milli - manevi değerlere karşı tutum sergileyen ve terör örgütlerine verdiği destekle ön plana çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.