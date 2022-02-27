Evvabin namazı nasıl kılınır? Evvabin namazı 2 rekat kılınır mı, en fazla kaç rekattır? Evvabin namazının faziletleri nelerdir?

Müslüman vatandaşlar mübarek Miraç Kandili gününde Evvabin namazı nasıl kılınır? Evvabin namazı nedir, ne zaman, kaç rekat kılınır, hangi dualar okunur? Sorularına cevap arıyor. Nafile namazlardan biri olan ve faziletleri saymakla bitmeyen evvabin namazının hangi saatte hangi sureler okunarak kılınacağı merak edilmeye başladı. İşte tüm merak edilenler!
EVVABİN NAMAZI NE DEMEKTİR? EVVABİN NAMAZI EN FAZLA KAÇ REKAT KILINIR?
Evvâb "tövbe eden, sığınan" anlamına geldiğine göre evvâbîn namazı, tövbe eden ve Allah'a sığınanların namazı demektir.
Peygamberimiz "Kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın altı rek'at namaz kılarsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kılınır" demiştir (Tirmizî, "Salât", 202). Ayrıca kendisinin de akşam namazından sonra altı rek'at namaz kıldığı rivayet edilmektedir (Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 64). Bununla birlikte Peygamberimiz'in evvâbîn namazının kuşluk vakti kılınacağını ifade ettiği de hadis kitaplarında yer almaktadır (Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 19).
Altı rek'atlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selâmla kılınabileceği gibi üç selâmla da kılınabilir.
EVVABİN NAMAZINDA HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?
Evvabin namazında okunan sureler ve dualar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Toplam 6 rekat olarak kılınan evvabin namazı akşam namazından sonra kılınan bir nafile namazıdır. Evvabin namazında ilk rekatta fatiha duası ve zammı bir sure okunur daha sonra rüku ve secde yapılır. İkinci rekatta yine fatiha ve zammı bir sure okunur rüku ve secde yapıldıktan sonra oturularak Ettahiyyatu okunur.