Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken 'Montrö' mesajı: Açık ve nettir





"TÜRKİYE YAPICI KATKI VERMEKTE"

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin kritik bir önem taşıdığını söyleyen Oktay, "Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir" dedi.