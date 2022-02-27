Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken 'Montrö' mesajı: Açık ve nettir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin sosyal meya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ukrayna topraklarını hedef alan saldırıların uluslararası hukukun net ihlali olduğunun altını çizen Fuat Oktay, bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE YAPICI KATKI VERMEKTE"
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin kritik bir önem taşıdığını söyleyen Oktay, "Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;
Bağımsız ve egemen bir ülke olan Ukrayna'nın topraklarını hedef alan işgal girişimi uluslararası hukukun net ihlalidir; asla kabul edilemez.