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    • 27.02.2022 11:20
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    • 27.02.2022 11:20
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    Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

    Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango Online sitesi üzerinden yapılıyor. Loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerini gelmesiyle birlikte Milli Piyango Online üzerinden çekilişlerin yapılacağı saati bekliyor. Bu kapsamda 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini alıyor. Peki, Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Sayısal Loto’da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı?

    26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalar artışa geçti. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü şans oyununda ikramiye kazanan numaralar saat 21.30'da duyuruluyor. Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango Online resmi sitesinden ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte günün kazanan sayılar

    26 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    18 - 59 - 64 - 74 - 79 - 80 / JOKER: 85 / SÜPERSTAR: 31

    KURALLAR

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

    Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

    Çılgın Sayısal Loto oyununda;

    Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
    İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
    Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
    Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
    Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
    Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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    Haberler Güncel Sayısal Loto'da bugün hangi numaralar ikramiye kazandı? 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
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