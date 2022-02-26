CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana İETT belini doğrultamadı. Bakımsızlıktan ve işbilmezlikten her gün yeni bir İETT arıza haberi gelmeye başladı.

Son olarak bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı.