Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.02.2022 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 14:48
    ABONE OL

    İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

    CHP'li İBB yönetiminde bakımsızlıktan ve işbilmezlikten dökülen İETT otobüsleri bugün de kaza yaptı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Öte yandan otobüsün elektronik aksamdan kaynaklanan arıza yaşayarak manevra kabiliyetini kaybettiği için kazanın yaşandığı iddia edildi.

    AA
    İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana İETT belini doğrultamadı. Bakımsızlıktan ve işbilmezlikten her gün yeni bir İETT arıza haberi gelmeye başladı.

    Son olarak bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı.


    Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Sokak'ta 34 PPB 48 plakalı İETT otobüsü, Hasköy durağında yolcuları indirdikten sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Halk Ekmek büfesine çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan büfe işletmecisi H.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kaza alanına gelerek bilgi aldı.


        Öte yandan otobüsün elektronik aksamdan kaynaklanan arıza yaşayarak manevra kabiliyetini kaybettiği için kazanın yaşandığı iddia edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balat altyapısına köklü çözüm
        Haberler Güncel İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı
            SON DAKİKA