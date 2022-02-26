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    • 26.02.2022 15:22
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    Başkan Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı: 2023 tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır

    Başkan Erdoğan, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2021-2022 Değerlendirme, 2023 Planlama Toplantısı"na telefonla bağlandı. Partililere seslenen Erdoğan, "İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır. Onun için de durmak yok, yola devam. Onun için şunu unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan 2023 mesajı

    Başkan Erdoğan, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2021-2022 Değerlendirme, 2023 Planlama Toplantısı"na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cep telefonundan bağlandı. Partililere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Sevgili gençler gününüz kutlu olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabb'im bizlere nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu yolda bizlere yürümeyi nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları, yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır. Onun için de durmak yok, yola devam. Onun için şunu unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

    Partili gençler de Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı: 2023 tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır
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