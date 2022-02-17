Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.02.2022 13:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 13:31
    ABONE OL

    Son dakika: İETT otobüsü Sarıyer'de yaşlı kadına çarptı! Bacağı ezilen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı

    Sarıyer’de durakta kaldırımdan yere düşen yaşlı kadına İETT otobüsü çarptı. Bacağı ezilen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan Zeynep Karaca, ”Sonuçta otobüs şoförleri müşterileri beklemek zorunda, ama beklemiyorlar. Tam şurada geçen sene de kaza olmuştu. Teyze aynı şekilde el salladı kesinlikle durmadı. Ben de gördüm, teyzenin tam şurada ayağı takılıp düştü ve onu gördüğü halde durmadı. Biz vatandaşlar olarak durdurduk öyle hastaneyi aradık. Bu tarz olay burada bir çok kez oldu gene olacak gibi duruyor. Teyzenin düştüğünü gördüğü halde ne kalkıp yardım etti ne durdu hiç bir şey yapmadı” dedi.

    İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi

    Olay Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde saat 11.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen yaşlı kadın, gelen otobüse binmek için el kaldırdı.

    Otobüse binmeye çalışırken kaldırımı fark etmeyince dengesini kaybeden yaşlı kadın yere düştü. Durağa yanaşan İETT otobüsü, yere düşen yaşlı kadına çarptı.

    Kazayı gören vatandaşlar yaşlı kadına yardım etti. Bacağı ezilen yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    "DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜĞÜ HALDE HİÇ BİR ŞEY YAPMADI"
    Olay yerinde bulunan Zeynep Karaca, "Sonuçta otobüs şoförleri müşterileri beklemek zorunda, ama beklemiyorlar. Tam şurada geçen sene de kaza olmuştu. Teyze aynı şekilde el salladı kesinlikle durmadı.

        Ben de gördüm, teyzenin tam şurada ayağı takılıp düştü ve onu gördüğü halde durmadı. Biz vatandaşlar olarak durdurduk öyle hastaneyi aradık. Bu tarz olay burada bir çok kez oldu gene olacak gibi duruyor.

        Teyzenin düştüğünü gördüğü halde ne kalkıp yardım etti ne durdu hiç bir şey yapmadı" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İETT otobüsü yaşlı kadını ezdi
        Haberler Yaşam Son dakika: İETT otobüsü Sarıyer'de yaşlı kadına çarptı! Bacağı ezilen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı
            SON DAKİKA